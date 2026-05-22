الشباب والرياضة: لا منصات مصرية للمراهنات الإلكترونية.. وخطر متصاعد يستهدف الجيل

حذر الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، من تزايد ظاهرة المراهنات الإلكترونية بين فئة الشباب، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها لمواجهة هذه الظاهرة بعد دراسة شاملة لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

أنشطة مالية عالية المخاطر

وأوضح الشاذلي خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن" وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن المراهنات الإلكترونية أصبحت تمثل خطرًا متصاعدًا يستهدف الفئة العمرية من 16 إلى 30 عامًا، حيث تتيح هذه المنصات الدخول بمبالغ مالية صغيرة قد تدفع الشباب إلى الانخراط في أنشطة مالية عالية المخاطر.

حجم سوق المراهنات الإلكترونية

وأشار إلى أن حجم سوق المراهنات الإلكترونية عالميًا يتجاوز 120 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن عدد المنصات في تزايد مستمر وظهور كيانات جديدة بشكل يومي.

تحديات كبيرة على الدول

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن بعض الدول تسمح بترخيص هذه المنصات، إلا أن ذلك يفرض تحديات كبيرة على الدول التي تسعى لحماية شبابها من آثارها السلبية، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة.

جهود إصدار تشريع

وكشف الشاذلي عن تعاون الوزارة مع البنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، إلى جانب التنسيق مع مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة لدفع جهود إصدار تشريع يجرّم المراهنات أو الترويج لها بشكل كامل.

الخسائر المالية والضغوط

ولفت إلى أن دراسة صادرة عن المجلس القومي للبحوث الجنائية رصدت ارتباط بعض الجرائم بالمراهنات، سواء بين الأصدقاء أو داخل الأسرة، نتيجة الخسائر المالية والضغوط النفسية الناتجة عنها.

مجال المراهنات الإلكترونية

وأكد في ختام تصريحاته أنه لا توجد أي منصة مصرية تعمل في مجال المراهنات الإلكترونية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى انتشار مئات المنصات الأجنبية التي تستهدف المستخدمين بشكل متزايد عبر الإنترنت.