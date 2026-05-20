الحكم بعدم الاختصاص في قضية اتهام 3 أشخاص بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet

أصدرت المحكمة الاقتصادية في اتهام 3 أشخاص، بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet بعدم الاختصاص في القضية.

وكشفت التحقيقات وأقوال المتهم الرئيسي أنه كان يتولى إدارة عدد من الحسابات باعتباره وكيلاً عن التطبيق، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات من القائمين على إدارته من خارج البلاد، لتنفيذ عمليات تحويلات مالية تشمل الإيداع والسحب لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأضاف المتهم أنه استعان بآخرين للمساعدة في إدارة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب من العمولات الناتجة عن تلك العمليات.