القبض على شقيقين وسيدة اعتدوا بالضرب على طالب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على طالب بالضرب أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (طالب "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 18 الجاري وحال عبوره الطريق أمام مدرسته بمنطقة مصر الجديدة احتكت به سيارة يستقلها 3 أشخاص من بينهم سيدة وحال معاتبته لهم ، قاموا بالتعدى عليه بالضرب والسب، مما دفع بعض أولياء أمور الطلبة الذين تصادف تواجدهم أمام المدرسة بالدفاع عنه.

أمكن ضبط المشكو في حقهم (شقيقين، وزوجة أحدهما- مقيمين بدائرة القسم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.