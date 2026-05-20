البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 22 مليون دولار أمريكي لإحدى شركات تجزئة الأغذية الرائدة في البلاد، في خطوة تهدف لدعم صمود واستدامة ونمو قطاع تجزئة الأغذية في لبنان.





تتألف هذه الحزمة من قرض أولي بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي يقدمه البنك، ومنحة استثمارية مشتركة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الشركة للنفقات الرأسمالية في لبنان، وتمويل استثمارات في كفاءة الطاقة كانت لتظل غير مجدية تجاريًا لولا هذا الدعم.

ويستفيد هذا الاستثمار من تمويل ميّسر مختلط، بدعم من آلية تغطية مخاطر الخسارة الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "ضمان المرونة البلدية والبنية التحتية والصناعية" التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس.

ويعكس هذا التمويل التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي المستمر بدعم أحد أبرز عملائه من القطاع الخاص في لبنان، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والوضع المضطرب في المنطقة.

وسيُخصص جزء من التمويل لتوسيع شبكة الشركة من المتاجر وزيادة قدرتها الإنتاجية، بما في ذلك خط إنتاج للوجبات الخفيفة الطازجة.

كما سيُمكّن هذا التمويل الشركة من تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة عبر شبكتها من متاجر التجزئة الجديدة والحالية، بشكل يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، إذ من المتوقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5,474.74 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتحقيق وفورات في الطاقة تبلغ 150,844.66 جيجا جول سنويًا.

وسيُسهم التمويل أيضًا في خفض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 25 في المائة، والبدء في استخدام الأكياس القابلة لإعادة التدوير بالكامل، بما يعزز دائرية التغليف بالبلاستيك في قطاع التجزئة.

وسيترافق هذا التمويل بحزمة تعاون فني شاملة يُقدمها البنك لدعم استحداث برامج تدريبية جديدة لتعزيز المهارات السوقية والرقمية المتعلقة بقطاع التجزئة، وتحسين فرص الحصول على وظائف، وبناء قدرة الموظفين على التكيّف في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في لبنان.

أُنشئ الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في عام 2021 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية (NDICI–Global Europe)، ويقدم دعمًا كبيرًا للاستثمارات الاستراتيجية من خلال المنح و/أو الضمانات المالية. ومن خلال ذلك يحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. وتبلغ القدرة الإجمالية للضمانات العالمية للصندوق 40 مليار يورو للفترة 2021-2027، يُخصص منها 22.5 مليار يورو لمناطق التوسع والجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.

منذ بدء عملياته في لبنان، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 864 مليون يورو، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودعم تمويل التجارة، وتعزيز الطاقة المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها.