قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
الأرصاد تعلن انكسار الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط للرياح يلطف الأجواء
قبل وداع الريدز.. ظهور مفاجئ لمحمد صلاح في أنفيلد صحبة أسرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان
هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 22 مليون دولار أمريكي لإحدى شركات تجزئة الأغذية الرائدة في البلاد، في خطوة تهدف لدعم صمود واستدامة ونمو قطاع تجزئة الأغذية في لبنان.


 

تتألف هذه الحزمة من قرض أولي بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي يقدمه البنك، ومنحة استثمارية مشتركة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الشركة للنفقات الرأسمالية في لبنان، وتمويل استثمارات في كفاءة الطاقة كانت لتظل غير مجدية تجاريًا لولا هذا الدعم.

ويستفيد هذا الاستثمار من تمويل ميّسر مختلط، بدعم من آلية تغطية مخاطر الخسارة الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "ضمان المرونة البلدية والبنية التحتية والصناعية" التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس.

ويعكس هذا التمويل التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي المستمر بدعم أحد أبرز عملائه من القطاع الخاص في لبنان، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والوضع المضطرب في المنطقة.

وسيُخصص جزء من التمويل لتوسيع شبكة الشركة من المتاجر وزيادة قدرتها الإنتاجية، بما في ذلك خط إنتاج للوجبات الخفيفة الطازجة.

كما سيُمكّن هذا التمويل الشركة من تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة عبر شبكتها من متاجر التجزئة الجديدة والحالية، بشكل يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، إذ من المتوقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5,474.74 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتحقيق وفورات في الطاقة تبلغ 150,844.66 جيجا جول سنويًا.

وسيُسهم التمويل أيضًا في خفض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 25 في المائة، والبدء في استخدام الأكياس القابلة لإعادة التدوير بالكامل، بما يعزز دائرية التغليف بالبلاستيك في قطاع التجزئة.

وسيترافق هذا التمويل بحزمة تعاون فني شاملة يُقدمها البنك لدعم استحداث برامج تدريبية جديدة لتعزيز المهارات السوقية والرقمية المتعلقة بقطاع التجزئة، وتحسين فرص الحصول على وظائف، وبناء قدرة الموظفين على التكيّف في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في لبنان.

أُنشئ الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في عام 2021 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية (NDICI–Global Europe)، ويقدم دعمًا كبيرًا للاستثمارات الاستراتيجية من خلال المنح و/أو الضمانات المالية. ومن خلال ذلك يحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. وتبلغ القدرة الإجمالية للضمانات العالمية للصندوق 40 مليار يورو للفترة 2021-2027، يُخصص منها 22.5 مليار يورو لمناطق التوسع والجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.

منذ بدء عملياته في لبنان، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 864 مليون يورو، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودعم تمويل التجارة، وتعزيز الطاقة المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل لبنان قطاع تجزئة الأغذية قرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

هنا الزاهد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

الاضاحى

صناع الخير تستعد لعيد الأضحى بخطة موسعة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

وزارة الإنتاج الحربي

من التكييفات لـ التابلت.. الإنتاج الحربي يشارك بقوة في مهرجان دعم الصناعة الوطنية

بالصور

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد