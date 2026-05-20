الأرصاد تعلن انكسار الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط للرياح يلطف الأجواء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطاً ملحوظاً للرياح، يحمل تأثيرات متباينة بين تلطيف درجات الحرارة في مناطق، وإثارة الأتربة في مناطق أخرى.

نشاط الرياح يعمل على تلطيف الأجواء بشكل ملموس

وأوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح يعمل على تلطيف الأجواء بشكل ملموس على مناطق شمال البلاد، في حين يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق الداخلية من السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

إثارة الرمال والأتربة

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع، مع تقدم ساعات الوقت، أن تتقدم الرياح الشمالية الغربية نحو عمق البلاد، لتتسبب في إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد. وأكدت الهيئة أن دخول هذه الكتلة الهوائية الشمالية الغربية يعلن رسمياً عن انكسار الموجة شديدة الحرارة التي عانت منها مناطق جنوب الصعيد مؤخراً.

تفاصيل الحالة الجوية:

شمال البلاد: الرياح تعمل على تلطيف الأجواء وتحسن درجات الحرارة بشكل ملموس.

السواحل الغربية والصحراء الغربية: نشاط الرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق الداخلية.

شمال وجنوب الصعيد: مع تقدم الوقت، يتوقع إثارة الرمال والأتربة نتيجة دخول الرياح "الشمالية الغربية"، والتي تحمل معها خبراً ساراً بـ انكسار الموجة شديدة الحرارة تماماً.