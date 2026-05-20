أفضل الأدعية والأذكار في العشر من ذي الحجة.. ردّدها حتى يوم عرفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة: إنشاء منصة بحثية مشتركة بين المؤسسات المصرية ومؤسسة برازيلية

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور ألكسندر باديلا وزير صحة البرازيل، لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، والمنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة التعاون في ملف نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي المشترك للأدوية الحيوية المماثلة واللقاحات والأدوية الأساسية، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الدوائي في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب التعاون في ملف مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد أولويات العمل المشتركة في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماع تناول بحث إنشاء منصة بحثية مشتركة بين المؤسسات البحثية المصرية ومؤسسة برازيلية، مع التركيز على مفهوم «الصحة الواحدة» والأمراض المعدية الناشئة، والتجارب السريرية، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي الصحي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في مصر (2025-2029) ومبادرات الصحة الرقمية في البرازيل.

 التعاون في تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على الأمراض

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون في تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على الأمراض ذات المحددات الاجتماعية، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي «سي»، إلى جانب تجربة البرازيل في مكافحة السل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، فضلًا عن التعاون في وضع آليات مشتركة للمراقبة والاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل والأوبئة الناشئة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف التغطية الصحية الشاملة، من خلال تبادل الخبرات بين مصر والبرازيل، والاستفادة من الأدوات والسياسات التي دعمت جهود الدولتين في هذا المسار، إلى جانب عقد ورش عمل مشتركة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية واستراتيجيات صحة الأسرة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنظام الصحي في البلدين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقاء شهد كذلك بحث سبل التعاون في مجال السياحة الصحية، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك معني بالسياحة العلاجية، إلى جانب دراسة برامج لتبادل الكوادر من الأطباء والممرضين ومديري الصحة العامة، مع التركيز على التدريب في مجالات الرعاية الصحية الأولية ومعلومات الأوبئة، فضلًا عن اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك معني بتغير المناخ والقدرة على الصمود الصحي، بما يسهم في دعم مخرجات مؤتمر الأطراف الـ30 (COP30).

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

