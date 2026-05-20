60 مليون خدمة للنساء.. الصحة تعلن توفير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة الاستراتيجية المغلقة تحت عنوان «تعزيز صحة المرأة والأمراض غير السارية عبر سلسلة الرعاية في إقليم شرق المتوسط»، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية بجنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال كلمته الرؤية المصرية في تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى الإنجازات غير المسبوقة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ضمن مبادرات «100 مليون صحة»، والتي قدمت أكثر من 60 مليون خدمة صحية لنحو 23 مليون امرأة، وشملت إجراء نحو 447 ألف فحص أشعة بالماموجرام، والكشف المبكر عن أكثر من 38 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، مع تقديم العلاج المجاني بالكامل عبر مستشفيات الصحة العامة.

استراتيجية وطنية استباقية

وأكد الوزير أن نجاح التجربة المصرية يعود إلى استراتيجية وطنية استباقية تعتمد على دمج خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتوفير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، متسقاً مع أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2030، كما أبرز ريادة مصر في تبني ودعم برنامج «نداء القاهرة للعمل بشأن سرطان الثدي» الذي يحظى بتأييد 21 دولة في إقليم شرق المتوسط.

واختتم المتحدث الرسمي، بتأكيد الوزير استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها الناجحة إلى دول الإقليم، وتبادل التجارب الإقليمية، مشدداً على أن القيادة المشتركة والتعاون الإقليمي هما السبيل الأمثل لتحقيق صحة أفضل للنساء والفتيات في إقليم شرق المتوسط.