قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 72 ألفاً و773 شهيداً، و172 ألفاً و723 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

انتشال 776 جثماناً



وذكرت المصادر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية شهيداً واحداً و16 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 881 شهيداً، والإصابات إلى 2621 جريحاً، فيما جرى انتشال 776 جثماناً.