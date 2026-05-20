الجامعة العربية وبيلاروس تؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة غزة

استقبل السفير فائد مُصطفى، الأمين العام المُساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة اليوم "الأربعاء"، يفغيني سوبوليفسكي، سفير بيلاروس فوق العادة والمفوّض لدى مصر، وذلك لمناقشة مُستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في المنطقة وبحث سُبُل دفع جهود تحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المُساعد على تقدير جامعة الدول العربية للمواقف المبدئية لبيلاروس الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وفي مُقدّمتها حقّه في تقرير المصير، ومواقفها المُتقدّمة والإيجابية كإحدى أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين منذ العام 1988، ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية، وذلك اتّساقاً مع قيم العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

دعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء معاناة غزة

واستعرض السفير د. فائد مُصطفى خلال اللقاء خطورة الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية المُحتلّة في ضوء مُمارسات وسياسات الاحتلال ومُضيّها في تسريع وتيرة الاستيطان وتنفيذ مُخططات الضمّ والتضييق على الفلسطينيين وتدنيس المُقدّسات المسيحية والإسلامية وإرهاب المُستوطنين، وتصعيد الانتهاكات بحقّ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعدها، ما يتطلّب التدخّل الفوري والعاجل من المُجتمع الدولي، دولاً ومُنظمات، لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته عبر تكثيف دخول المُساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات جميع أهالي قطاع غزة وضمان تمويل وحماية وكالة الأونروا ودعم السُلطة الفلسطينية، ووضع حدّ لانتهاكات الاحتلال المُـتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية والعربية المُحتلّة منذ عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً ولا بديل عنه لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكّد السفير يفغيني سوبليفسكي على عُمق العلاقات العربية البيلاروسية والحرص على تعزيزها، وضرورة تضافُر الجهود الدولية لإنهاء مُعاناة الشعب الفلسطيني وحرص بيلاروس على دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً على التزام بلاده بدعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.