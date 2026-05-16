لجنة العمل من أجل فلسطين تنظم مسيرة في إسطنبول إحياءً للذكرى 78 للنكبة

نظمت لجنة العمل من أجل فلسطين في تركيا، يوم السبت، مسيرة حاشدة بمنطقة ميدان إيمينونو وسط مدينة إسطنبول، إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية.

وشارك في المسيرة المئات من الأشخاص مرددين شعارات مثل: "النكبة ستنتهي، الشعب الفلسطيني سيعود"، و"أسطول الصمود شرف لنا"، و"أمل، مقاومة، ثورة، ألف تحية لفلسطين".

وتقول الجهات المنظمة إنها نظمت هذا التجمع وسط إسطنبول، لإحياء الذكرى 78 للنكبة.

وتضيف أنها تؤكد مجددا عزمها على رفع صوت الانتفاضة العالمية، والوقوف صفا واحدا مع نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والاحتلال والإبادة الجماعية.

وفي البيان الذي تلاه غوليتر آكتيبي ممثلا عن الجهة المنظمة خلال الفعالية، تمت دعوة العمال والنقابات والمنظمات المهنية، والجامعات والشباب وجميع الشعوب، إلى عدم السماح بمرور أي سفينة، أو شركة، أو اتفاق عسكري، أو تعاون أكاديمي يغذي الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعا غوليتر آكتيبي إلى إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الساحات وأماكن العمل والجامعات والموانئ.