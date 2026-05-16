انعقاد منتدى الأعمال المصري–الإريتري لتعزيز الشراكة الاقتصادية

عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري–الإريتري اليوم /السبت/ بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، وعثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، وبحضور وزير التجارة والصناعة الإريتري لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

وشارك في المنتدى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من الجانب الإريتري.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد بالزيارة الأخيرة التي قام بها المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة والصناعة الإريتري إلى القاهرة، واللقاءات المثمرة التي عُقدت مع الجانب المصري، مؤكداً الحرص على البناء على النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تلك الزيارة، وهو ما انعكس في القيام بهذه الزيارة برفقة وزير النقل وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص المصري، للحفاظ على الزخم الكبير القائم في العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وعلى رأسها النقل، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والتعدين، والثروة السمكية، فضلاً عن مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية مواصلة برامج الدعم الفني، وبناء القدرات، والتدريب لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويُسهم في تحقيق التكامل الإقليمي.

من جانبه، أعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري عن تقدير بلاده للزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مؤكداً حرص الجانب الإريتري على مواصلة العمل المشترك مع مصر للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في دعم جهود التنمية والبناء وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين ممثلي الشركات المصرية والإريترية حول فرص الاستثمار المتاحة، وسبل تدشين مشروعات مشتركة، وآليات تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، حيث أكد وزير الخارجية حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية وتعزيز التواصل مع الجهات الإريترية المعنية، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي.