الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية ومصر.. اليوم أم غدا؟

محمد شحتة

دعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد، الثلاثين من شهر ذي القعدة- حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447- حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17-5-2026م.

رؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، والذي أشار إلى أن يوم السبت 1 / 11 / 1447ه حسب تقويم أم القرى الموافق 18 / 4 / 2026م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1447ه ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447 - حسب تقويم أم القرى – الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447.

وعلى إثر ذلك، دعا بيان المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447-حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

وأضاف البيان "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي؛ الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض".

 

موعد رؤية هلال ذي الحجة في مصر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًّا، مساء غد الأحد؛ للإعلان عن موعد غرة الشهر وقفة عرفات وعيد الأضحى.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا ستوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وبحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

