اللواء نصر سالم: مصر تمتلك جندي مدرب على أعلى مستوى وقيادة لديها خبرة في الدفاع عن الوطن

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على فيديو تدريبات واختراق الضاحية لابطال الصاعقة المصرية في مدينة العبور .

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عشان أي جيش يحارب ويدافع عن بلده امامه استراتيجية دفاعية ".



وتابع نصر سالم :" استراتيجية الردع قائمة على امتلاك قدرات عسكرية كبيرة بما يمنع أي عدو من الاقتراب من الامن القومي ويفكر بدل المرة عشرة "

وأكمل :" مصر تمتلك جندي مدرب وسلاح على اعلى مستوى وقيادة لديها خبرة للدفاع عن البلد ومواجهة أي تهديدات ".



وأضاف :" لازم نظهر قدرات القوات المسلحة المصرية تحقيقا لمبادئ استراتيجية الردع للعدو"، واستعراض ضاحية القوات المسلحة احد أدوات إظهار القوة".