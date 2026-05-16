أحمد موسى: 2.3 مليون فدان في الدلتا الجديدة مساحات خضراء ومشروعات تنموية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدلتا الجديدة تحولت من أرض صحراء جرداء إلى أراض زراعية خضراء.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 2.3 مليون فدان في الدلتا الجديدة أصبحت خضراء وبها زراعات ومشروعات تنمية وإسكان وفرص عمل هائلة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كان هناك إرادة حقيقية من الرئيس السيسي من اجل تحويل الدلتا الجديدة من أرض صحراوية إلى أراضي زراعية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لما أمشي في البلد بلقى كل يوم حاجة بتتعلم والبلد بتتبني من جديد".

وأوضح موسى: “الواحد ينبهر لما يشوف الدلتا الجديدة وحجم الأراضي الزراعية التي يتم زراعة فيها الخضروات والفاكهة”.

