مباحثات أمنية موسعة بين إيران وباكستان لتعزيز التنسيق وضبط الحدود المشتركة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن وزير الداخلية الإيراني أحمد فاهيدي أجرى مباحثات موسعة مع نظيره الباكستاني محسن نكافي، الذي يزور طهران حالياً، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية المشتركة.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن اللقاء تناول ملفات أمن الحدود، والتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما ناقش الوزيران سبل تطوير آليات التنسيق المشترك لضبط الحدود الممتدة بين البلدين، والتي تشهد أحيانا توترات أمنية وتحركات لجماعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية.

وبحسب التقارير الإيرانية، شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

كما أشار المسؤولان إلى أهمية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

وتأتي الزيارة في ظل تحسن نسبي في العلاقات بين طهران وإسلام آباد، بعد أشهر من التوتر الذي أعقب تبادل ضربات عسكرية محدودة مطلع العام الجاري على خلفية اتهامات متبادلة بشأن وجود جماعات مسلحة قرب الحدود المشتركة.

وتحرك البلدان لاحقاً لاحتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية وتكثيف الاتصالات الأمنية.

ويرى مراقبون أن المباحثات الحالية تعكس رغبة مشتركة في منع تكرار التوترات السابقة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى سعي الطرفين لتعزيز التعاون في ملفات التجارة والطاقة والنقل الإقليمي.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاجتماع أو الاتفاقات المحتملة التي تم التوصل إليها، إلا أنها وصفت المحادثات بأنها “مفصلة وبنّاءة”، مؤكدة استمرار التواصل بين مسؤولي البلدين خلال المرحلة المقبلة.