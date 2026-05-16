قرار رسمي بحق مؤلف مسلسل فخر الدلتا في اتهامه بالتحرش

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل حسن علي مؤلف مسلسل فخر الدلتا بضمان محل إقامته، في اتهامه بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات.

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق، حجز حسن علي مؤلف مسلسل فخر الدلتا لاتهامه بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات، لحين ورود التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حسن علي مؤلف مسلسل فخر الدلتا، بعد اتهامات رسمية له بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات، قبل أن يتم حذف اسمه من على تتر المسلسل.

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل اتهام حسن على مؤلف مسلسل فخر الدلتا، حيث وجهت له جهات التحقيق اتهام التحرش ومحاولة هتك عرض فتيات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.