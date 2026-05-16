65 دقيقة بنهائي الكونفدرالية .. اتحاد العاصمة يضغط والزمالك يحافظ على تقدمه

مرت 65 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي. ومازال الفارس الأبيض متقدما

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء

وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ .

ونجح المهدي سليمان في إنقاذ الزمالك من هدف محقق أمام اتحاد العاصمة فى الدقيقة 18 من عمر مباراة

وشهدت الدقيقة 29 خروج المهدس سليمان حارس مرمي الزمالك بعد إصابته ودخول محمد عواد لاستكمال اللقاء .

وفى الدقيقة 44 تصدى محمد عواد لكرة صاروخية ويمنع هدف التعادل من الدخول فى مرماه.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.