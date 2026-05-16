التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستأتي بنفس نظام العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالبابل شيت أو الأسئلة المقالية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت نماذج استرشادية للطلاب منذ نحو شهرين للتدريب على شكل الامتحانات.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم تستهدف إحكام السيطرة على لجان الامتحانات ومنع الغش، من خلال تطوير آليات التفتيش والمتابعة داخل اللجان.

وأضاف أن الوزارة ستطبق هذا العام نظام “مجمعات اللجان الامتحانية”، بحيث يتم تجميع أربع مدارس متجاورة داخل نطاق واحد، لتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية خلال فتر