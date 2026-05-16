رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي إكس "فاز من يستحق مبروك لاتحاد العاصمة و هارد لك لجمهور الزمالك العظيم"

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

واتجه الفريقان لركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في مجموع المباراتين، قبل أن يحسم اتحاد العاصمة اللقب بركلات الترجيح.

