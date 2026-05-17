قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب الكومي لجماهير الزمالك: أنتم أبطال المشهد.. واللاعبون لم يستغلوا الفرصة
السلام لا يتحقق بسهولة.. رئيس الوزراء الباكستاني: جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين أمريكا وإيران
تحذير من قوة المُنافس.. «فتح الله»: الزمالك يحتاج دعمًا نفسيًا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
الحشد الشعبي العراقي يفرض إجراءات أمنية مُشدّدة بالقرب من حدود السعودية |تفاصيل
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 17 مايو 2026
بداية التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة
محمد كمونة يكشف أسباب خسارة الزمالك للقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة
من «النقطة صفر» بمنابع النيل.. رسالة عاجلة من نشأت الديهي للأشقاء الأفارقة
هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة
حرارة وأتربة ورياح ساخنة.. تفاصيل أخطر 24 ساعة في طقس مصر
رضا بهلوي يزعم: الإيرانيون لم يقدّموا 40 ألف قتيل للوصول لاتفاق نووي فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 17 مايو 2026

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

شهد سعر الذهب في الكويت انخفاضًا بالتزامن مع تراجع المعدن الأصفر  في البورصة العالمية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 44.850 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 40.100 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 39.250 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 33.6 ديناركويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1395 دينارًا كويتيًا.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 313.9 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4537.8 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سعر الذهب الكويت سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

عملات معدنية

5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة

ترشيحاتنا

قرش الماكو

المعهد القومي لعلوم البحار ينتقد طريقة التعامل مع قرش الماكو في البحر الأحمر

وزارة السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص

السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص

الطفل شديد التعلق بأمه - ارشيفية

كيف نتعامل مع الطفل شديد التعلق بأمه؟

بالصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد