هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

تسببت الضربات الأمريكية ضد إيران، في حدوث انخفاض مفاجئ للذهب، حيث هبط بنحو 1% في المعاملات الفورية إلى 4220.74 دولار للأونصة، وذلك بعد شن الجيش الأمريكي ضربات على مواقع إيرانية قال إنها تأتي رداً على إسقاط طائرة مروحية تابعة له.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنّت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسؤولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المبرر".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزجان شرقي البلاد، وأعلن التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات في بندر عباس وقشم وهرمزجان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.