التلفزيون الإيراني: انقطاع المياه في سيريك جنوب البلاد بسبب الهجوم الأمريكي

أفاد التلفزيون الإيراني، أن الغارات الأمريكية التي وقعت قبل ساعات استهدفت خزاني مياه في سيريك بمحافظة هرمزجان ما أدى لانقطاع مياه الشرب عن المنطقة.

وفي نفس السياق، انطلقت الموجة الثانية من الهجمات الأمريكية ضد إيران، حيث وقعت انفجارات في محافظة هرمزجان جنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء بأن الوضع عاد إلى الهدوء على السواحل الجنوبية للبلاد والتي تعرضت لقصف أمريكي في وقت سابق، ردا على إسقاط إيران لمروحية أمريكية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن موجة الهجمات الأمريكية اقتصرت على الساحل الجنوبي في قشم وسيريك وجاسك.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء تسنيم، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الكويت والبحرين، وذلك بعد قليل من إعلان الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة.

جاء هذا البيان بعد إعلان الولايات المتحدة شنّها ضربات انتقامية على إيران ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي سريك ومناب الإيرانيتين، وفي جزيرة قشم.