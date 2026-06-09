رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

تلقى نادي الزمالك دفعة إيجابية في ملف القضايا الدولية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص عدد قضايا إيقاف القيد المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، عقب تسوية إحدى الشكاوى العالقة.

وقام "فيفا" برفع القضية الخاصة بالكاميروني أندري بيكي، مساعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، من قائمة القضايا المرفوعة ضد الزمالك، وذلك بعد سداد المستحقات المالية المستحقة له بشكل كامل.

وبحسب التحديث الأخير الصادر عبر المنصة الرسمية للاتحاد الدولي، انخفض عدد القضايا المتعلقة بإيقاف القيد إلى 16 قضية، بعدما كان قد ارتفع مؤخرًا إلى 17 قضية خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك بعد نجاح إدارة الزمالك في وقت سابق في إنهاء ملفي البرتغاليين جواو إسبينيوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي جوزيه جوميز، حيث تم رفع شكواهما من سجلات القضايا لدى "فيفا" عقب تسوية مستحقاتهما المالية.

قضايا ما زالت موجودة

ورغم هذا التقدم، لا تزال عدة ملفات عالقة أمام النادي، من بينها مستحقات أندية ولاعبين ومدربين سابقين، أبرزهم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المرتبط بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي بشأن مستحقات انتقال الفلسطيني عدي الدباغ.

كما تضم القائمة نادي نهضة الزمامرة المغربي بسبب مستحقات صفقة المدافع صلاح مصدق، بالإضافة إلى مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني الخاصة بانتقال البرازيلي خوان بيزيرا، إلى جانب قضايا تخص المدربين البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري كريستيان جروس، واللاعبين فرجاني ساسي وإبراهيما نداي.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها خلال الفترة الحالية لإنهاء باقي الملفات العالقة، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي ومنح الفريق حرية إبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.