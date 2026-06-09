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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

33 دولارًا توقف قيد الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل أزمة مستحقات صلاح مصدق

صلاح مصدق
صلاح مصدق
ميرنا محمود

كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة تفاصيل مثيرة بشأن قضية اللاعب المغربي صلاح مصدق مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن فارقًا ماليًا بسيطًا كان قد يغير مسار القضية بالكامل.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الراتب ربع السنوي للاعب يبلغ 62 ألفًا و500 دولار، أي ما يعادل 20 ألفًا و833.33 دولار شهريًا عند تقسيمه على ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الزمالك سدد للاعب 20 ألفًا و800 دولار فقط، أي أقل من راتب شهر واحد بمقدار 33.33 دولار، لافتًا إلى أنه لو تم سداد 22 ألف دولار بدلًا من ذلك، لأصبح المبلغ المتأخر أقل من راتب شهرين، وهو ما كان قد يمنح النادي موقفًا قانونيًا أفضل في القضية.

وأضاف العمايرة أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتعليقاتها التفسيرية تنص على أنه في العقود التي لا يُدفع فيها الراتب بشكل شهري، يُعتبر النادي متخلفًا عن سداد دفعتين شهريتين إذا بلغت المتأخرات القيمة النسبية المقابلة لراتب شهرين.

وأكد أن اللوائح تمنح اللاعب حق إنهاء العقد بسبب مشروع إذا بلغت المستحقات المتأخرة ما يعادل راتب شهرين أو أكثر، معتبرًا أن القراءة الدقيقة للوائح وتطبيقها كان من الممكن أن يغيرا نتيجة القضية لصالح الزمالك.

عامر العمايرة صلاح مصدق الزمالك ازمات الزمالك

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