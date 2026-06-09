شوبير يكشف التفاصيل الكاملة في إنهاء الزمالك لأزمة صلاح مصدق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات نادي الزمالك لمحاولة حل أزمة صلاح مصدق لاعب الفريق السابق بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد التأديبي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :الزمالك ارسل وفد للمغرب للتفاوض مع صلاح مصدق وتوصل لاتفاق على حصول اللاعب على 400 ألف دولار من أصل 800 ألف دولار على أن يحصل اللاعب على الجزء الثاني من مستحقاته نهاية الشهر الجاري.

وأضاف : القصة ليست في صلاح مصدق فقط وإنما إيقاف القيد التأديبي بسبب فسخ 4 لاعبين عقودهم ورحيلهم والشكل عند الفيفا ليس جيدا وبالتالي اتخذ إجراء ضد الزمالك لعدم تكرار الحادث.

موقف الزمالك مع إيقاف القيد التأديبي

وأوضح : الإيقاف التأديبي ليس له علاقة بصلاح مصدق ولكن من الممكن أن يغير الشكل أمام المحكمة الرياضة لكن وجود 3 قضايا أخرى تصعب موقف الزمالك.

وأكمل : جماهير الزمالك في قلق بسبب الإيقاف وسط حديث عن رحيل عدد من اللاعبين والتأخير يؤخذ على إدارة نادي الزمالك وكان ينبغي إدارة الموقف القانوني بشكل أفضل.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الموقف صعب داخل الزمالك ووهناك تحرك مع عبدالحميد معالي وتجهيز عرض مالي للتسوية مع عمر فرج والتحرك مع الجفالي لعدم الوصول لقضية جديدة