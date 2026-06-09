قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
واقعة قديمة.. القبض على ميكانيكي استعرض بدراجة نارية بصحبة فتاة في الإسكندرية
وزيرا التموين والزراعة ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز تكامل منظومة الأمن الغذائي
الأقرب للأهلي.. من هو الحسين عموتة الذي يثير اهتمام القلعة الحمراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة في إنهاء الزمالك لأزمة صلاح مصدق

صلاح مصدق
صلاح مصدق
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات نادي الزمالك لمحاولة حل أزمة صلاح مصدق لاعب الفريق السابق بعد قرار الفيفا بإيقاف القيد التأديبي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية  :الزمالك ارسل وفد للمغرب للتفاوض مع صلاح مصدق وتوصل لاتفاق على حصول اللاعب على 400 ألف دولار من أصل 800 ألف دولار على أن يحصل اللاعب على الجزء الثاني من مستحقاته نهاية الشهر الجاري.

وأضاف : القصة ليست في صلاح مصدق فقط وإنما إيقاف القيد التأديبي بسبب فسخ 4 لاعبين عقودهم ورحيلهم والشكل عند الفيفا ليس جيدا وبالتالي اتخذ إجراء ضد الزمالك لعدم تكرار الحادث.

موقف الزمالك مع إيقاف القيد التأديبي

وأوضح : الإيقاف التأديبي ليس له علاقة بصلاح مصدق ولكن من الممكن أن يغير الشكل أمام المحكمة الرياضة لكن وجود 3 قضايا أخرى تصعب موقف الزمالك.

وأكمل : جماهير الزمالك في قلق بسبب الإيقاف وسط حديث عن رحيل عدد من اللاعبين والتأخير يؤخذ على إدارة نادي الزمالك وكان ينبغي إدارة الموقف القانوني بشكل أفضل.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الموقف صعب داخل الزمالك ووهناك تحرك مع عبدالحميد معالي وتجهيز عرض مالي للتسوية مع عمر فرج والتحرك مع الجفالي لعدم الوصول لقضية جديدة 

الزمالك نادي الزمالك صلاح مصدق أحمد الجفالي عمر فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

ترشيحاتنا

المياه

قطع المياه 6 ساعات عن الجيزة اليوم.. اعرف الأسباب وموعد العودة

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد