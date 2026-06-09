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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود العديد من علامات الاستفهام حول صفقة انتقال المغربي عبدالحميد معالي إلى صفوف الزمالك، متسائلًا عن هوية الشخص الذي أدار المفاوضات مع نادي اتحاد طنجة المغربي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "رئيس نادي اتحاد طنجة أكد أن صفقة انتقال عبدالحميد معالي تمت بسبب العلاقة الجيدة التي تربط ناديه بالزمالك، وبالتدخل المباشر من محمد العاصي. وهنا يبرز سؤال مهم: ما علاقة محمد العاصي بالزمالك؟ الإجابة عند جون إدوارد".

وأضاف:"نائب رئيس اتحاد طنجة خرج اليوم بتصريحات أكد خلالها أن شخصًا أجنبيًا، وليس مصريًا، هو من تولى التفاوض معهم بشأن انتقال عبدالحميد معالي إلى الزمالك، وأنهم لا يعرفون هويته حتى الآن".

وتابع:"صفقة معالي تعود إلى نحو 10 أشهر، واليوم صدر حكم بتغريم الزمالك مبلغ 900 ألف دولار. اللاعب انضم إلى النادي ثم قام بفسخ عقده ورحل، ولم يتابع أحد إجراءات الفسخ أو القضية، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات قانونية مثل الاستئناف. لذلك أتساءل: هل كل ما حدث مجرد صدفة؟ ومن هو الشخص الأجنبي الذي حسم الصفقة".

واستكمل:"أنا غير قادر على تصديق أن ما حدث مجرد صدفة. إذا كان الأمر تم بفعل فاعل وتحريك متعمد للأحداث فهذه كارثة، أما إذا كان نتيجة إهمال إداري فالمصيبة أكبر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا:"من المستفيد مما يحدث داخل الزمالك؟ وما الأمر الجديد الذي طرأ على النادي هذا الموسم وتسبب في هذا الكم من القضايا والأزمات؟ حسين لبيب يجب أن يكون له موقف واضح، وعلى الإدارة أن تعرف كيف وصل هذا الملف إلى هذه المرحلة، ولماذا يفسخ اللاعبون عقودهم، ولماذا يحصل بعض اللاعبين على مبالغ مالية تفوق قيمتهم الحقيقية".

الإعلامي محمد شبانة عبدالحميد معالي الزمالك جون إدوارد انتقال عبدالحميد معالي إلى الزمالك

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