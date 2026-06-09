وائل جمعة يرحب بقدوم الحسين عموته للأهلي.. يمتلك خبرات كبيرة

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات داخل النادي الأهلي بشأن ملف المدير الفني الجديد، مؤكدًا وجود دعم كبير لفكرة التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموته.

وأوضح امير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أبدى دعمه القوي لفكرة التعاقد مع عموته، مشيدًا بشخصيته وقدراته الفنية وما يمتلكه من خبرات تدريبية مميزة.

وأضاف أن النادي قام أيضًا باستطلاع رأي أسطورة الأهلي الكابتن محمد أبو تريكة، والذي أبدى إعجابه الشديد بفكرة التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموته.

وأشار إلى أن هذه الآراء تأتي ضمن سلسلة مشاورات داخل القلعة الحمراء لحسم ملف المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في اختيار مدرب يملك شخصية قوية وخبرة قارية.

