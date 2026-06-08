وائل جمعة يصل القاهرة تمهيدًا لبدء مهامه الرسمية بالأهلي

وصل وائل جمعة إلى القاهرة، تمهيدًا للانضمام إلى اجتماع مهم داخل النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة.





وعلم صدي البلد من احد المصادر ان وائل جمعة قد يبداً مهامه الرسمية مديرًا للكرة بالنادي الأهلي اعتبارًا من غدٍ، حيث سيتواجد في ملعب التتش لمباشرة عمله ومتابعة استعدادات الفريق خلال المرحلة المقبلة

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهليبرئاسة محمود الخطيب تعيين وائل جمعة مديرا للكرة خلفا لوليد صلاح الدين.

ومن المقرر وصول وائل جمعة مدير الكرة الجديد في النادي الأهلي عقب عودته من قطر لمباشرة مهام منصبه في قادم الأيام.

ويبدأ وائل جمعة مهمته الجديدة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط العديد من التحديات والملفات المهمة التي تحتاج إلى حسم سريع، في إطار خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر اتباع مجلس إدارة النادي الأهلي سياسة صارمة فى الموسم القادم وذلك بعد فقدان 4 بطولات وهي الدوري الممتازودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة المحترفة.

وتحسم فى قادم الأيام إدارة النادي الأهلي هوية المدير الفني الأجنبي القادم بعد فض الإرتباط مع الدانماركي ييس توروببشكل ودي خلال الساعات الماضية.



