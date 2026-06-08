الأهلي يميل للتعاقد مع أكرم توفيق.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن وجود اتجاه قوي داخل القلعة الحمراء لاستعادة اللاعب أكرم توفيق خلال الميركاتو المقبل،حال فسخ تعاقده مع الشمال القطري.

و كتب أحمد جلال :الأهلي يميل للتعاقد مع أكرم توفيق، حال فسخ تعاقده، مع الشمال القطري، ليصبح صفقة انتقال حر.

وشهد قطاع الكرة بالنادي الأهلي تغييرات واسعة في خطوة جديدة لإعادة هيكلة المنظومة الكروية داخل النادي برئاسة محمود الخطيب وتمثلت في فسخ عقد المدير الفني السابق ييس توروب بالتراضي لعدم تقديم المستوي المطلوب خلال الموسم الحالي.

وتوجيه الشكر لعدد من الكوادر الإدارية مثل وليد صلاح الدين ووليد سليمان وعادل مصطفى كما شملت التعيينات عودة وائل جمعة مديرًا للكرة وعصام سراج الدين رئيسًا لقطاع الناشئين وشادي محمد مديرًا جهاز الكرة النسائية.

ويسابق مجلس إدارة النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفًا للمدير الفني السابق ييس توروب بعد فسخ عقده بالتراضي.

جاء قرار فسخ عقد الدنماركي توروب بعدما قدم النادي الأهلي مستوى سيئ في البطولات التي شارك فيها خلال الموسم الماضي حيث خرج من كأس عاصمة مصر وبطولة أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 إضافة إلى عدم حسم المشاركة في بطولة أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد أن وقع بالمركز الثالث مع نهاية الدوري المصري الممتاز موسم 2025- 2026 برصيد 53 نقطة.