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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السادات الأهلية تستهدف إنشاء مستشفى جامعي

مجلس امناء
مجلس امناء
مروة فاضل

عقد مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية اجتماعه بمقر الجامعة، برئاسة اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، والدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والقائم بتسير أعمال الجامعة الأهلية، والدكتور عبد الحميد شاهين، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، وأعضاء مجلس الأمناء.

واستهلت الزيارة باستقبال رسمي بمكتب رئيس الجامعة، أعقبه جولة تفقدية شملت مجمع الكليات الجديد بمنطقة الـ500 فدان ومقر الجامعة الأهلية، حيث اطلع أعضاء المجلس على الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية والمعامل التعليمية والبحثية والقاعات الدراسية الحديثة التي توفرها الجامعة لدعم العملية التعليمية وفق أحدث المعايير.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور ناصر عبد الباري باللواء خالد فودة، واللواء عمرو الغريب، و أعضاء مجلس الأمناء، معربًا عن تقديره لحرصهم على دعم الجامعة ومتابعة خططها المستقبلية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل العمل وفق رؤية طموحة تستهدف تقديم تعليم جامعي متطور يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، بما حققته الجامعة من تطور ملحوظ خلال فترة وجيزة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تمثل أحد أهم ركائز تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة والإبداع في مختلف المجالات.

كما أكد أهمية التوسع في الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الدولية المرموقة، وتعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرتقي بمستوى البحث العلمي.

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن جامعة مدينة السادات الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة، لما تمتلكه من إمكانات أكاديمية وبنية تحتية متطورة تسهم في إعداد أجيال قادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، مشيدًا بما تشهده الجامعة من توسع مستمر في برامجها الأكاديمية ومشروعاتها التنموية.

واستعرض الدكتور ناصر عبد الباري خلال الاجتماع عرضًا تقديميًا تناول المقومات الاستراتيجية لمدينة السادات باعتبارها واحدة من أكبر المدن الصناعية والتنموية في مصر، فضلًا عن استعراض إمكانات جامعة مدينة السادات الحكومية والجامعة الأهلية، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها لدعم التنمية البشرية والاقتصادية.

وأشار إلى أن جامعة مدينة السادات الأهلية استقبلت في عامها الجامعي الأول 2025/2026، عدد 1687 طالبًا وطالبة موزعين على سبع كليات وبرامج أكاديمية متنوعة، تشمل الصيدلة، والطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة، بما يعكس الثقة المتزايدة في جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة.

كما استعرض المجلس خطة التوسع المستقبلية للجامعة، والتي تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من التشغيل من خلال إضافة كليات وبرامج جديدة ذات أولوية، وفي مقدمتها الطب البشري، والتمريض، وطب الأسنان، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب التوسع في برامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي والبرامج البينية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وناقش المجلس سبل إستكمال مشروعات البنية التحتية والتوسعات الإنشائية بمجمع الـ500 فدان، وتوفير التجهيزات العلمية والتكنولوجية الحديثة اللازمة لدعم العملية التعليمية والبحثية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

كما استعرض رئيس الجامعة مبادرة «جامعتك في مصر» الهادفة إلى جذب الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى عدد من بروتوكولات التعاون والشراكات الدولية التي تسهم في دعم التبادل العلمي والبحثي وتطوير قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور ناصر عبد الباري أهمية الإسراع في إنشاء المستشفى الجامعي لجامعة مدينة السادات، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يخدم العملية التعليمية والبحثية والمجتمع، خاصة مع التوسع المستقبلي في التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى سيسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة، فضلًا عن دوره في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس الأمناء دعمه الكامل لخطط الجامعة المستقبلية ومشروعاتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إنشاء المستشفى الجامعي والتوسع في البرامج الأكاديمية والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة جامعة مدينة السادات الأهلية كصرح أكاديمي حديث يسهم في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشار اللواء الدكتور خالد فودة إلى أن الجامعة تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون نموذجًا رائدًا للجامعات الأهلية الحديثة، مؤكدًا استمرار دعم مجلس الأمناء لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز دور الجامعة في خدمة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

جامعة السادات مجلس امناء جامعة السادات الاهلية اجتماع المنوفية

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