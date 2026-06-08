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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف تطورات ملف المدير الفني الجديد بالأهلي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن تطورات داخل النادي الأهلي بشأن المدير الفني الجديد. 

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الأهلي يعلن مدربه الجديد خلال 48: 72 ساعة، تم عقد zoom مع 3 مدربين.. منهم المغربي حسين عموتة".

وتابع: “اختيار المدير الفني من بين المدربين الثلاثة، سيكون حسب الموافقة على شروط الأهلي التعاقدية، لأن ثلاثتهم مقبول فنيًا من جانب الإدارة”.

من جانب آخر، تواصل إدارة النادي الأهليدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب رحيل الدنماركي ييس توروب بالتراضي.

وتضم القائمة عددًا من الأسماء البارزة التي تمتلك خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي، في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مدير فني قادر على قيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

ويأتي المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ضمن أبرز الأسماء المطروحة، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال مسيرته التدريبية وقاد "أسود الأطلس" إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم.

كما تضم القائمة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق لنادي الجزيرة الإماراتي، الذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة العربية وسبق له تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته.

ويبرز أيضًا اسم البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الأوروبية، من بينها سيلتا فيجو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ويُعد من أصحاب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية.

الأهلي حسين عموتة النادي الأهلي أحمد جلال

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