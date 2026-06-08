شوبير يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد رحيل ييس توروب.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏تمت كتابة العقود والاستعداد لاعلان مدرب الاهلي الجديد قريبا جدا".

من جانب آخر، تواصل إدارة النادي الأهلي دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب رحيل الدنماركي ييس توروب بالتراضي.

وتضم القائمة عددًا من الأسماء البارزة التي تمتلك خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي، في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مدير فني قادر على قيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

ويأتي المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ضمن أبرز الأسماء المطروحة، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال مسيرته التدريبية وقاد "أسود الأطلس" إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم.

كما تضم القائمة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق لنادي الجزيرة الإماراتي، الذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة العربية وسبق له تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته.

ويبرز أيضًا اسم البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الأوروبية، من بينها سيلتا فيجو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ويُعد من أصحاب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية.