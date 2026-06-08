خلفًا لتوروب.. قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للأهلي

تواصل إدارة النادي الأهلي دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب رحيل الدنماركي ييس توروب بالتراضي.

وتضم القائمة عددًا من الأسماء البارزة التي تمتلك خبرات كبيرة على المستويين القاري والدولي، في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع مدير فني قادر على قيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

ويأتي المغربي وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ضمن أبرز الأسماء المطروحة، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال مسيرته التدريبية وقاد "أسود الأطلس" إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم.

كما تضم القائمة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق لنادي الجزيرة الإماراتي، والذي يمتلك خبرات كبيرة في الكرة العربية وسبق له تحقيق العديد من الألقاب خلال مسيرته.

ويبرز أيضًا اسم البرتغالي كارلوس كارفالهال، الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الأوروبية، من بينها سيلتا فيجو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ويُعد من أصحاب الخبرات الطويلة في الملاعب الأوروبية.

ومن بين المرشحين كذلك الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني السابق لفريقي آيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني، والذي يحظى بسيرة تدريبية مميزة بعد مسيرته الكبيرة كلاعب.

كما تشمل القائمة البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، والذي سبق له العمل في عدد من التجارب الأوروبية ويتميز بأسلوب هجومي يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي ملف المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، من أجل بدء التحضير للموسم الجديد ووضع خطة الفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.