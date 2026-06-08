قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث فى دولة أسيوية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول
هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع
مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا
حسام البدري خارج الحسابات.. أحمد شوبير يكشف اسم أحد المرشحين لتدريب فريق بيراميدز
ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز
الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين
مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في غزة
رئيس العلمين الجديدة: استعدادات مكثفة لاستقبال الفعاليات الدولية
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسام الحارتي

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا قويا ليس فقط على مستوى عدد المنتخبات المشاركة ولكن أيضا من حيث القيمة السوقية للاعبين الذين يواصلون تألقهم في أبرز الدوريات الأوروبية ليحجزوا مكانهم بين أبرز نجوم النسخة المرتقبة من المونديال.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد مباراة البرازيل والمغرب بكأس العالم 

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراة البرازيل ضد المغرب لتقام يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم beIN SPORTS تغطية حية ومتكاملة لجميع مباريات البطولة حصرياً في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر ست قنوات من باقة beIN SPORTS MAX، إلى جانب قناةbeIN SPORTS 4K HDR ، مع بث يومي مباشر يتجاوز 17 ساعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مصحوبة بتحليلات فنية يقدمها أبرز الخبراء والمتخصصين في عالم كرة القدم.

الدوريات الأوروبية المونديال مباراة البرازيل والمغرب مونديال كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الأهلي

أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

خرائط جوجل

من دون الإنترنت.. إليك كيف تستخدم خرائط جوجل في نظام أندرويد؟

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2026 الكهربائية

كيا K4 موديل 2026 في مصر

كيا K4 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد