موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا قويا ليس فقط على مستوى عدد المنتخبات المشاركة ولكن أيضا من حيث القيمة السوقية للاعبين الذين يواصلون تألقهم في أبرز الدوريات الأوروبية ليحجزوا مكانهم بين أبرز نجوم النسخة المرتقبة من المونديال.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد مباراة البرازيل والمغرب بكأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراة البرازيل ضد المغرب لتقام يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

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