beIN SPORTS : خطط تغطية استثنائية لكأس العالم 2026 عبر 8 قنوات و17 ساعة بث مباشر يومياً

كشفت beIN SPORTS، إحدى أبرز الشبكات الرياضية عالمياً، عن خططها الشاملة لتغطية كأس العالم FIFA 2026™، التي تنطلق في 11 يونيو من مكسيكو سيتي وتستمر حتى 19 يوليو في نيويورك، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وتقدم beIN SPORTS تغطية حية ومتكاملة لجميع مباريات البطولة حصرياً في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر ست قنوات من باقة beIN SPORTS MAX، إلى جانب قناةbeIN SPORTS 4K HDR ، مع بث يومي مباشر يتجاوز 17 ساعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مصحوبة بتحليلات فنية يقدمها أبرز الخبراء والمتخصصين في عالم كرة القدم.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون الأضخم في تاريخ البطولة الممتد لـ 96 عاماً، يوم11 يونيو في مكسيكو سيتي بمشاركة 48 منتخباً تتنافس في ثلاث دول مضيفة، وتختتم منافساتها في 19 يوليو في نيويورك نيو جيرسي.

وستقدم beIN حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا مباشرة من ملعب أزتيكا، في حين يُبث الحفل الختامي والمباراة النهائية مباشرة من ملعب ميتلايف. وتعتمد 4 استوديوهات متطورة ومخصصة في المقر الرئيسي لـ beIN في الدوحة أحدث تقنيات الإنتاج، والرسومات الافتراضية والمعززة المتقدمة، والتكامل الرقمي السلس، لتقديم تجربة مشاهدة غامرة هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ بث بطولات كأس العالم FIFA.

وتوفر القنوات العربية beIN SPORTS MAX 1-4 تغطية مباشرة يومياً من الساعة 17:00 حتى 09:30 بتوقيت مكة المكرمة، تشمل المباريات، والاستوديوهات التحليلية، والبرامج اليومية، والتقارير الميدانية، والفقرات الخاصة قبل المباريات وبعدها. كما تقدم قناة beIN SPORTS MAX 5 تغطية باللغة الإنجليزية من داخل الاستوديو لمدة 15 ساعة يومياً، من الساعة 18:00 حتى 09:00 بتوقيت مكة المكرمة، مدعومة بمراسلين ميدانيين ناطقين بالإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتخصص beIN SPORTS MAX 6 تغطية باللغة الفرنسية بالتزامن مع تغطية قناة beIN SPORTS France، الناقل الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ في فرنسا، بما يعزز قدرة beIN على مخاطبة جماهير متعددة اللغات في المنطقة وخارجها.

وتبث قنوات beIN SPORTS MAX الست برامجها على مدار اليوم طوال أيام البطولة، بما يشمل التغطية الحية والمباشرة للمباريات، وبرامج الاستوديو اليومية باللغة العربية، بالإضافة إلى برنامج "الكلمة الأخيرة" في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرنامج "العالم اليوم" الذي يبدأ بثه المباشر عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة. ويمكن للمشاهدين أيضاً الاستمتاع بأفلام وثائقية أصلية مخصصة للمنتخبات، والفقرات التحليلية قبل المباريات وبعدها، إلى جانب التحليلات المعمقة من داخل الاستوديو والتقارير الميدانية المباشرة من قلب المدن المضيفة.

وتعزز قناة beIN SPORTS الإخبارية حضورها خلال البطولة ببث مباشر ومستمر لمدة 17.5 ساعة يومياً، من الساعة 17:00 حتى 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، لتغطية الأخبار العاجلة، وردود الأفعال، ووصول المنتخبات، والمؤتمرات الصحفية قبل المباريات وبعدها. وتستند هذه التغطية إلى فريق يضم 18 مراسلاً ميدانياً موزعين في أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ولضمان وصول أوسع للتغطية، توفر beIN SPORTS خدمة الترجمة بلغة الإشارة دعماً لأصحاب الهمم من ذوي التحديات السمعية، في خطوة تعكس التزام الشبكة بتقديم تجربة مشاهدة أكثر شمولاً لمختلف فئات الجمهور.

وقال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بصفتنا الناقل الحصري لبطولات كأس العالمFIFA ™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2014، وامتداداً للإرث الكبير الذي رسخته كأس العالم FIFA قطر 2022™، نستعد في beIN SPORTS لتقديم تغطية ترتقي إلى حجم هذه النسخة الاستثنائية من البطولة. كأس العالمFIFA 2026 ™ ستكون الأكبر والأطول والأكثر تعقيداً من الناحية التشغيلية واللوجستية، لكننا تعاملنا مع هذا التحدي كفرصة لإعادة تعريف تجربة المشاهدة لجمهور المنطقة. سيكون مراسلونا في 16 مدينة مضيفة، وسننقل للجماهير كل ما يحدث من الملاعب، والتدريبات، والمؤتمرات الصحفية، ومناطق المشجعين، بما يجعلهم أقرب إلى الحدث لحظة بلحظة."

وتولي beIN اهتماماً خاصاً بالمشاهدين الصغار من خلال تلفزيون ج، القناة الرائدة التابعة للمجموعة والتي تبث برامج الأطفال باللغة العربية، التي تقدم برنامجاً يومياً مدته 45 دقيقة طوال فترة البطولة. ويجمع البرنامج بين الترفيه والمعرفة من خلال ملخصات مبسطة للمباريات، وتقارير قصصية، ورسائل تعليمية تعزز قيم الروح الرياضية، والعمل الجماعي، والتنوع الثقافي، والاحترام المتبادل، بمشاركة أطفال يومياً لإثراء التفاعل مع البطولة.

وعلى المستوى الرقمي، توفر beIN CONNECT ومنصة TOD by beIN بثاً مباشراً لجميع المباريات الـ104 بتقنية HD، إلى جانب نقل برامج الاستوديو الرئيسية المعروضة على قنوات البث التلفزيوني. كما تطلق beIN موقعاً إلكترونياً مصغراً مخصصاً للبطولة، يضم صفحات تعريفية بالمنتخبات، ولعبة للتوقعات، وتحديثات مباشرة للنتائج، ومحتوى رقمياً حصرياً، مدعوماً بإشعارات فورية لانطلاق المباريات، والنتائج النهائية، واللحظات الحاسمة، والأخبار العاجلة.

وتواكب منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ beIN البطولة بسلسلة متواصلة من المحتوى الإبداعي والتفاعلي، تشمل لقطات حصرية، ومقاطع فيديو قابلة للمشاركة، وصوراً عالية الجودة، بما يوسع تجربة المتابعة من الشاشة إلى المنصات الرقمية.