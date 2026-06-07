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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يكتب التاريخ في كأس العالم.. الفراعنة أول ممثل للعرب وأفريقيا بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

رقم تاريخي يزين سجل الفراعنة

يمتلك منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا فريدًا في سجلات كأس العالم، إذ يعد أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في المونديال، بعدما سجل ظهوره الأول في نسخة عام 1934 التي أقيمت في إيطاليا، ليصبح رائد القارة السمراء والكرة العربية في البطولة العالمية.

وجاء منتخب المغرب ثاني المنتخبات العربية والأفريقية ظهورًا في كأس العالم خلال نسخة 1970، قبل مشاركة منتخب الكونغو الديمقراطية عام 1974، ثم منتخب تونس في نسخة 1978.

خسارة أمام البرازيل في البروفة الأخيرة

وأنهى المنتخب الوطني استعداداته للمونديال بخسارة ودية أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة كليفلاند الأمريكية.

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي كل من برونو جيمارايش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف الفراعنة الوحيد.

تشكيل مصر أمام البرازيل

خاض منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – مصطفى زيكو – محمود حسن تريزيجيه – هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتقام المباراة يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX ومنصة beIN CONNECT.

مجموعة مصر في المونديال

يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب نيوزيلندا
  • منتخب إيران

ويأمل الفراعنة في تحقيق بداية قوية واستعادة أمجاد مشاركاتهم السابقة، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر المميزة بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش خلال البطولة العالمية.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 كأس العالم

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