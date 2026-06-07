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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تطير إلى واشنطن استعدادا للقاء بلجيكا بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تغادر بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكان بولاية واشنطن، اليوم الأحد، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026

وتنتقل البعثة إلى مدينة سبوكان التابعة لـ ولاية واشنطن العاصمة للدخول في مقر الإقامة المحدد من قبل الفيفا وبدأ الاستعداد لانطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

تفاصيل تحرك بعثة مصر

كشف محمد طه مراسل أون سبورت تفاصيل تحرك منتخب مصر من أوهايو إلى واشنطن لخوض معسكر الفراعنة استعدادا لانطلاق منافسات كأس العالم.

وقال مراسل أون سبورت : منتخب مصر سيبدأ معسكره التحضيري في واشنطن وفارق الساعات سيزيد لـ 10 ساعات بدل من 7 ساعات في أوهايو

وأضاف : التدريب سيكون في موعد مختلف وسيكون في تمام الساعه 12 ظهرا بتوقيت واشنطن 10 مساءا بتوقيت القاهرة وسنظل من يوم 8 وحتى 13 في مدينة سبوكين التابعة لولاية واشنطن ونطير لـ سياتل ونجلس حتى يوم المباراة أمام بلجيكا

زيادة رحلات الطيران لمنتخب مصر

وواصل : رحلات الطيران ستكون كثيرة للغاية والجهاز الفني عامل سحابه على التحركات الكثيرة بجلسات إستشفاء مستمرة للحفاظ على اللاعبين .

واختتم مراسل أون سبورت تصريحاته: الجميع يتكاتف لتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم والكل مركز في عمله داخل بعثة المنتخب.

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر في كأس العالم مصر وبلجيكا مصر ونيوزيلندا

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