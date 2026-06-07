تفاصيل المعسكر المغلق لمنتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا في كينيا

بدأ منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني عماد نوار، اليوم الأحد، معسكره المغلق في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كينيا خلال شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات بتحقيق ظهور قوي ومنافسة على اللقب.

قائمة مبدئية متنوعة تضم عناصر الخبرة والشباب

وأعلن الجهاز الفني قائمة مبدئية موسعة ضمت مجموعة من اللاعبات في مختلف المراكز، حيث شملت مركز الإعداد كلًا من دانا شوقي، وهنا تامر، ودعاء محمد، بينما ضمت قائمة مركز (2) تقى مدحت، ندى حمدي، ونور الله ياسين.

وفي مركز (4) جاءت الأسماء سارة أمين، سابين حسن، ندى معوض، مريم متولي، زينة العلمي، بينما ضم مركز السنتر بلوك آية خالد، مي غزال، داليا المرشدي، ندى مرجان، وملك إسماعيل، في حين جاء مركز الليبرو بكل من ندى وليد وحبيبة زعتر.

استعدادات مكثفة قبل البطولة الإفريقية

ويأتي المعسكر المغلق ضمن خطة إعداد شاملة يضعها الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض منافسات البطولة القارية، حيث يسعى المنتخب لتقديم أداء قوي يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة النسائية في مصر.

قرارات جديدة لتنظيم انتقالات اللاعبين واللاعبات

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بانتقالات اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية المختلفة، والتي سيتم تطبيقها بداية من موسم 2026-2027.

وتضمنت القرارات السماح بانتقال لاعب أو لاعبة واحدة فقط في بعض المراحل السنية وفق ترتيب الفرق في بطولة الجمهورية، مع اعتماد نتائج البطولة كمعيار أساسي للتصنيف، وإلغاء الاعتماد على نتائج دوري المناطق أو بطولات الكأس.

كما أوضح الاتحاد أن هذه الضوابط سيتم إلغاؤها اعتبارًا من موسم 2027-2028، لتعود حرية الانتقالات وفق اللوائح العامة بعد سداد الرسوم المقررة، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التوازن التنافسي بين الأندية وتنظيم حركة انتقالات الناشئين.