منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة إفريقيا

يدخل منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة، تحت قيادة المدير الفني عماد نوار، اليوم الأحد معسكره التدريبي المغلق، في إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كينيا خلال شهر أغسطس المقبل.

وضمت القائمة الأولية للمنتخب عددًا من اللاعبات في مختلف المراكز، حيث جاءت أسماء صانعات الألعاب: دانا شوقي، وهنا تامر، ودعاء محمد، بينما تضم قائمة مركز 2 كلًا من تقى مدحت وندى حمدي ونور الله ياسين.

وفي مركز 4 اختار الجهاز الفني سارة أمين، وسابين حسن، وندى معوض، ومريم متولي، وزينة العلمي، فيما ضمت قائمة لاعبات حائط الصد آية خالد، ومي غزال، وداليا المرشدي، وندى مرجان، وملك إسماعيل. أما مركز الليبرو فيمثله كل من ندى وليد وحبيبة زعتر.

وفي سياق متصل، أنهى مسؤولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة إجراءات استضافة بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، بعد توقيع اتفاقية تنظيم المنافسات التي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبات القارة في الفئتين العمرية للناشئين والناشئات.