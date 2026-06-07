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مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر أمام البرازيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر أمام البرازيل

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو
عبدالله هشام

نجح مصطفى زيكو نجم منتخب مصر في تسجيل هدف الفراعنة أمام البرازيل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعداداتهم للمشاركة في كأس العالم 2026، وانضم زيكو لقائمة قصيرة من لاعبي المنتخب الذين نجحوا في التسجيل أمام البرازيل تاريخيا.

وتضم القائمة كلا من بلال نظير ومحمد زيدان ومحمد شوقي وجاء هدف الثنائي الأخير خلال المباراة التاريخية بكأس القارات 2008 

ويعتبر محمد زيدان هو هداف القائمة حيث سجل هدفين خلال مواجهة البرازيل التاريخية التي انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 4-3 

مباراة مصر والبرازيل

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
 

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