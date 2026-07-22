القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالفيوم.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم من (سائق- مقيم بدائرة المركز) بحدوث مشادة كلامية بينه وجاره "نجل شقيق زوجته- الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية") لخلافات بينهما حول الجيرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته بـ"جرح قطعى بالساق" ولاذ بالهرب.

أمكن ضبط المشكو فى حقه بمكان تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.