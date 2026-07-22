قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإنصاف معلمي الحصة وحل أزماتهم

الدكتور مختار همام مرسي
الدكتور مختار همام مرسي
محمد الشعراوي

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجّهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمات والمشكلات المزمنة التي تواجه معلمي الحصة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد النائب د. مختار همام في طلبه أن العملية التعليمية تشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، مشدداً على أن المعلم هو حجر الأساس في تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته، وأن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين يُعد ضرورة.


وطنية لا غنى عنها

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت لسد العجز الفعلي في المدارس وضمان انتظام الدراسة، حيث تحملت هذه الفئة مسؤوليات جسيمة في استمرار المنظومة التعليمية.

 ورغم ذلك، لا يزال هؤلاء المعلمون يواجهون تحديات قاسية، في مقدمتها تدني المقابل المالي المخصص للحصة بما لا يتناسب مع الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية وإجراءات تعيينهم أو تثبيتهم رغم قيامهم بالمهام ذاتها التي يؤديها المعلمون المعينون لسنوات طويلة.

 

 غياب معايير واضحة وموحدة

و أشار النائب مختار همام إلى غياب معايير واضحة وموحدة ومُعلنة لاختيار معلمي الحصة أو توزيعهم، إلى جانب غياب العقود القانونية الموحدة والملزمة التي تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم، مما يضعهم في مراكز قانونية غير مستقرة ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.

وطالب النائب د. مختار همام الحكومة والوزارة المختصة بتوضيح عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:
* إعلان العدد الإجمالي الحالي لمعلمي الحصة وحصر من تنطبق عليهم شروط التعيين.
* تحديد موقف تنفيذي وجدول زمني واضح للانتهاء من إجراءات تعيينهم واستكمال مسابقات "معلم مساعد".
* بيان مبررات تأخر التعيينات وتدني المقابل المالي وخطة الوزارة لمراجعته وتحسينه.
* آليات ضمان انتظام صرف المستحقات المالية وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.
* إعلان ضوابط اختيار وتقييم معلمي الحصة بشفافية، وإبرام عقود قانونية ملزمة معهم.
* وضع خطة مستدامة لمعالجة العجز الهيكلي في المدارس دون الاعتماد الدائم على الحلول المؤقتة.

‎واختتم "همام" بيانه بمطالبة مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء المسؤولين المختصين لمناقشة الأزمة ووضع جدول زمني نهائي لإغلاق هذا الملف، مؤكداً أن إنصاف معلمي الحصة استحقاق وطني واجب يهدف إلى حماية كرامة المعلم المصري وضمان استقرار واستدامة العملية التعليمية.

الدكتور مختار همام مرسي مجلس النواب البرلمان حزب حماة الوطن العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يكشف معنى “قُرّة العين" في القرآن

تصفيات المؤهله لدولة التلاوة

الأوقاف تعلن انطلاق التصفيات المركزية لمسابقة "دولة التلاوة" وتحدد مواعيد وضوابط المشاركة

مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين

مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى.. وتتطلب موقفًا ثابتًا

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد