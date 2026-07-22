قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة
ياسمين عبد العزيز لصدى البلد: أنا حلوة طول عمري.. وروحي الحلوة سر جمالي (فيديو)
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027
رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها
تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش
رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن
حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل
كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟
رد حاسم من ياسمين عبد العزيز عن إمكانية زواجها مجددا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: النواب أنجز حزمة تشريعات تعزز مسار الإصلاح وتؤكد قوة الأداء البرلماني

النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب
النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث يُعد من أكثر أدوار الانعقاد ثراءً وحيوية على المستوى التشريعي، بعدما نجح المجلس في إقرار حزمة واسعة من القوانين المهمة التي تمس مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعكس قدرة المؤسسة التشريعية على مواكبة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.

وقال عكاشة، في بيان صحفي اليوم، إن المجلس لم يكتفِ بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بل شهد دورًا فاعلًا للنواب في إثراء المناقشات وتقديم رؤى ومقترحات وتعديلات جوهرية أسهمت في تطوير العديد من النصوص التشريعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن من أبرز التشريعات التي أقرها المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يمثل نقلة نوعية في دعم قدرة الدولة على إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، إلى جانب تعديلات قوانين الضريبة على الدخل، والتأمين الصحي الشامل، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وغيرها من القوانين التي تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه التشريعات جاءت في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير المنظومة الضريبية، ودعم استدامة نظم التأمينات والتأمين الصحي، إلى جانب تحديث البيئة التشريعية بما يواكب التطورات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف عكاشة أن المناقشات داخل اللجان النوعية والجلسات العامة اتسمت بالجدية والعمق، وشهدت تفاعلًا كبيرًا بين الحكومة والنواب، الأمر الذي انعكس على جودة التشريعات الصادرة، مؤكدًا أن البرلمان مارس دوره التشريعي والرقابي بكفاءة ومسؤولية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته.

وشدد على أن المجلس نجح خلال هذا الدور في تعزيز الأجندة التشريعية للدولة بإصدار قوانين تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

واختتم النائب محمد ثروت عكاشة بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب أثبت خلال دور الانعقاد الأول أنه شريك أساسي في تنفيذ برنامج الدولة للإصلاح والتنمية، وأن ما تحقق من إنجازات تشريعية يمثل إضافة حقيقية لمسيرة العمل الوطني، ويؤسس لمرحلة جديدة من التشريعات التي تخدم المواطن، وترسخ الاستقرار، وتعزز كفاءة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثالث القوانين المهمة المؤسسة التشريعية المكتسبات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

الطقس في مصر

الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ

ترشيحاتنا

رئيس "النواب البحريني" يهنئ رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بذكرى ثورة يوليو.. ويشيد بالعلاقات مع مصر

رئيس "النواب البحريني" يهنئ رئيسي "النواب" و"الشيوخ" بذكرى ثورة يوليو.. ويشيد بالعلاقات مع مصر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بيعملوا شو إعلامي.. الأطباء تصعد ضد تجاوزات المحافظين والنواب داخل المستشفيات

أرشيفية

نقابة الأطباء تشكو محافظ قنا إلى رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية

بالصور

لون البول يكشف حالتك الصحية .. متى يكون الأمر خطيرًا؟

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد