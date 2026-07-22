برلماني: جامعة "كيان" تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييدها لمشروع قانون إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، معلنة موافقتها على مشروع القانون، مشيدة بالدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة والانضباط.

مشروع قانون كيان مصر

وقالت "الصبان"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، إن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات التنمية الشاملة ومتطلبات الأمن القومي، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة أثبتت على مدار السنوات الماضية كفاءتها في تقديم تعليم متميز، وفي مقدمتها كلية الطب بالقوات المسلحة، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة علميًا وعمليًا.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ويلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية، خاصة في المجالات التكنولوجية والطبية، بما يدعم خطط الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كيان مصر

وأضافت أن مشروع القانون يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الدارسين العسكريين والمدنيين، كما يساهم في الحد من هجرة الكفاءات المصرية إلى الخارج، وسد الفجوة في العديد من التخصصات الدقيقة التي تحتاجها الدولة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، شددت النائبة ولاء الصبان على أن نجاح الجامعات الجديدة لا يقتصر على إنشاء المباني أو تطوير البرامج التعليمية، وإنما يتطلب إعادة ترتيب أولويات منظومة التعليم الجامعي بالكامل، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية والأدبية لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، بما يضمن توفير بيئة أكاديمية جاذبة ومحفزة على الإبداع والتميز.

كما طالبت بسرعة إنهاء أزمة تعيين أوائل الخريجين للاستفادة من قدراتهم العلمية وضخ دماء جديدة داخل الجامعات، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في تطوير التعليم يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واكدت على موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، معربة عن ثقتها في أن يمثل إنشاء جامعة "كيان" إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في مصر، وداعمًا رئيسيًا لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الدولة وخدمة أهداف التنمية الشاملة.