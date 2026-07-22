خلال الجلسة العامة .. نواب يشيدون بإنشاء جامعة كيان مصر

وجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بالتحية للقوات المسلحة على إنشاء جامعة كيان مصر ، مشيرًا إلى أنه مشروع قانون الجامعة هو رؤية وطنية تستشرف المستقبل وتؤسس لمرحلة جديدة تؤمن بأن بناء الإنسان الركيزة الأولى للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر.

وأشار إلى أن طبيعة الصراعات تغيرت فلم تعد تحسم بالسلاح فقط وإنما بالعلم والتكنولجيا، موضحًا أن نموذج الجامعة يؤكد رؤية القيادة المصرية بأن الأمن القومي لم يعد مفهوما عسكريا مجردًا.

وأكد أن القوات المسلحة شريكا في بناء الدولة في كافة المجالات وليست فقط حامية لحدود الوطن، مشيرا إلى أن الحزب لا يوافق فقط على مشروع القانون وإنما على فلسفة دولة تقوم على العلم وحماية الوطن بعقله قبل سلاحه.

وقالت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن جامعة كيان مصر حلم تحقق، مشيرة إلى أن نقل كلية الطب من القوات المسلحة إلى جامعة كيان قرار حكيم للغاية، لأن كلية الطب كلية متميزة جدًا.

وأضافت أن من دواعي فخرها أنها قادت الفريق الذي صمم برنامج كلية الطب بالقوات المسلحة منذ أكثر من 10 سنوات، موضحة أن البرنامج بدأ من حيث انتهى الآخرون ولم يعيد إنتاج البرامج القديمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر.

وقالت إن طلاب كلية طب القوات المسلحة متميزون ويتمتعون بالضبط والربط، ولديهم روح أكاديمية، كما يخضعون لتدريب جيد يتماشى مع طبيعة الكلية العملية.

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع أنشأت معامل مهارات، لدرجة أن طلاب الكلية يجيدون البحث العلمي والنشر والمشاركة في المؤتمرات.

ونوهت بأن الدفعات الأولى من خريجي الكلية يعملون في مجالات الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل قصة نجاح كبيرة، وأن نقلها إلى جامعة كيان يعد خطوة تاريخية.