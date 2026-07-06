إطلاق مبادرة «كيان مصر للمحليات» لإعداد وتأهيل كوادر سياسية.. تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، إطلاق المبادرة الوطنية «كيان مصر للمحليات»، والتي تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعداد وتأهيل كوادر سياسية ومحلية تمتلك الكفاءة والوعي والقدرة على خدمة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحياة الحزبية، والتوسع في الأنشطة الحزبية، والاستعداد الجاد لانتخابات المجالس المحلية.

وأكد رئيس حزب كيان مصر أن المبادرة سيتم تنفيذها على مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف تأهيل 50 ألف شاب وفتاة في جميع محافظات الجمهورية، على أن تتوسع في المراحل التالية لتشمل مئات الآلاف من الشباب، وصولًا إلى بناء أكبر قاعدة وطنية من الكوادر المؤهلة للعمل المحلي والسياسي في مصر.

تأهيل 50 ألف شاب وفتاة لبناء أكبر قاعدة

وقال الدكتور أحمد عبدالعال خليل: “نحن لا نستعد لانتخابات فقط، وإنما نستعد لبناء جيل جديد من القيادات المحلية يمتلك العلم والخبرة والوعي الوطني، ويكون قادرًا على تحمل المسؤولية وخدمة المواطن بكفاءة. الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان وتأهيله.”

مصر تمتلك طاقات شبابية كبيرة تستحق فرصة حقيقية

وأضاف أن حزب كيان مصر سيصل من خلال هذه المبادرة إلى كل محافظة، وكل مركز، وكل مدينة، وكل قرية، وكل نجع، إيمانًا بأن مصر تمتلك طاقات شبابية كبيرة تستحق فرصة حقيقية للتأهيل والمشاركة في صناعة المستقبل.

وأوضح أن المبادرة تتضمن برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يشمل التأهيل السياسي، والإداري، والقانوني، والتنظيمي، والإعلامي والمجتمعي، إلى جانب التدريب على قانون الإدارة المحلية، والدستور المصري، والتشريعات المنظمة لعمل المجالس المحلية، وآليات الرقابة والمتابعة، وإعداد وقراءة الموازنات المحلية، وإدارة الأزمات، والتواصل الجماهيري، وصياغة المقترحات والأدوات الرقابية، بما يؤهل المشاركين لممارسة دورهم بكفاءة واحترافية.

وأشار إلى أن الحزب سيعتمد على هيكله التنظيمي في جميع المحافظات لتنفيذ المبادرة، من خلال تنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية وورش عمل ومعسكرات تدريبية وبرامج تأهيل مستمرة، بما يضمن وصول المبادرة إلى مختلف أنحاء الجمهورية وتحقيق انتشار حقيقي على أرض الواقع.

وشدد الدكتور أحمد عبدالعال خليل على أن حزب كيان مصر يؤمن بأن قوة الأحزاب لا تُقاس بعدد مقراتها أو مرشحيها، وإنما بقدرتها على إعداد كوادر وطنية تمتلك الكفاءة والانتماء، وتسهم في دعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية داخل المحافظات والمراكز والقرى.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته قائلًا: “أدعو كل شاب وفتاة لديهم الرغبة في خدمة وطنهم إلى الانضمام إلى مبادرة «كيان مصر للمحليات». سنبدأ بخمسين ألف شاب وفتاة في المرحلة الأولى، ثم نستكمل المراحل التالية حتى نصل إلى كل قرية وكل نجع في مصر، لنصنع أكبر مدرسة حزبية لإعداد القيادات المحلية، ونقدم للدولة كوادر مؤهلة تكون على قدر المسؤولية، وقادرة على قيادة العمل المحلي بكفاءة واقتدار.”