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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية

لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
أ ش أ

ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين على بعض الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالي – المدير العام»، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وتضم لجنة القيادات كل من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ود. طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة.

ومن جانبها، أشارت د.منال عوض إلى أنه خلال اليوم الرابع لانعقاد اللجنة تم إجراء المقابلات لحوالي 120 متقدما على وظائف مدير عام المجالس المحلية، شئون القيادات المحلية، تطوير نظم عمل ومجالات التنمية المحلية، التفتيش الفني والهندسي، تنفيذ البرامج التدريبية، المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، الشئون القانونية والشئون الادارية.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدما و منهم 375 مستوفيا الشروط الخاصة بالإعلان بعد فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة، حيث تم الانتهاء من مقابلتهم جميعا من جانب اللجنة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن لجنة القيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بالتعرف على التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة ويتضمن الإعلان 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

كما شمل الإعلان كذلك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، المراعاة الداخلية والحوكمة، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الوظائف القيادية

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