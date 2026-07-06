هالاند يدمر البرازيل ويشعل الصراع بين الثلاثي الكبير.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026 بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ16 بتسجيله هدفين حاسمين منحا "الفايكنج" بطاقة العبور إلى ربع النهائي في واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الحالية من المونديال.

ولم يكتفِ هالاند بتسجيل هدف التأهل بل أعلن نفسه نجم المباراة الأول بلا منازع في ليلة كروية شهدت سقوط أحد أقوى المرشحين للقب وكتبت فيها النرويج صفحة جديدة في تاريخها المونديالي.

هدف أول برأسية قاتلة أمام أليسون

افتتح هالاند التسجيل بطريقة كلاسيكية تعكس قوته البدنية وقراءته الممتازة للعب بعدما ارتقى عاليًا داخل منطقة الجزاء وحول كرة عرضية متقنة برأسه إلى شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر مانحًا النرويج أفضلية مبكرة أربكت حسابات "السيليساو".

الهدف جاء ليؤكد خطورة المهاجم النرويجي داخل منطقة الجزاء وقدرته على استغلال أنصاف الفرص أمام أقوى الدفاعات في العالم ليضع منتخب بلاده في المقدمة خلال واحدة من أصعب مباريات البطولة.

هدف قاتل في الدقيقة 88 يحسم التأهل

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى مراحلها الحاسمة عاد هالاند ليضرب من جديد في الدقيقة 88 حين نجح في تسجيل الهدف الثاني الذي أنهى آمال المنتخب البرازيلي في العودة وأكد تفوق النرويج في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

الهدف الثاني جاء ليحسم بطاقة التأهل بشكل شبه نهائي ويمنح هالاند لحظة جديدة في مسيرته المونديالية بوصفه اللاعب الذي يغير ملامح المباريات الكبرى في اللحظات الحاسمة.

هالاند يتصدر سباق الهدافين

وبفضل ثنائيته في شباك البرازيل ارتفع رصيد إيرلينج هالاند إلى 7 أهداف في بطولة كأس العالم 2026 ليتصدر سباق الهدافين بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في صراع مشتعل على الحذاء الذهبي.

وأصبح الثلاثي الكبير في قلب المنافسة المباشرة على لقب هداف البطولة مع دخول الأدوار الحاسمة التي قد تحسم هوية المتصدر النهائي في اللحظات الأخيرة من المونديال.

ميسي ومبابي يواصلان المطاردة

في المقابل واصل ليونيل ميسي وكيليان مبابي مطاردتهما لهالاند حيث تمكن النجم الفرنسي من تسجيل هدف لصالح منتخب بلاده أمام باراجواي في دور الـ16 ليقود الديوك إلى التأهل ويعزز حظوظه في سباق الهدافين.

أما ميسي فقد حافظ على موقعه في الصدارة التهديفية بعد سلسلة من العروض القوية مع منتخب الأرجنتين ليبقى الصراع مفتوحًا على جميع الاحتمالات قبل دخول الأدوار النهائية من البطولة.

قائمة الهدافين.. صراع مشتعل في قمة المونديال

وشهدت قائمة هدافي كأس العالم 2026 منافسة قوية بين أبرز نجوم العالم حيث جاء الترتيب على النحو التالي:

الأرجنتيني ليونيل ميسي – 7 أهداف

الفرنسي كيليان مبابي – 7 أهداف

النرويجي إيرلينج هالاند – 7 أهداف

الإنجليزي هاري كين – 6 أهداف

البرازيلي فينيسيوس جونيور – 4 أهداف

الفرنسي عثمان ديمبلي – 4 أهداف

السنغالي إسماعيلا سار – 4 أهداف

الإسباني ميكيل أويارزابال – 4 أهداف

المكسيكي جوليان كينونيس – 4 أهداف

الإنجليزي جود بيلينجهام – 4 أهداف

وتعكس القائمة حجم التنافس الكبير بين نجوم الصف الأول في العالم في نسخة استثنائية من كأس العالم تشهد وفرة تهديفية وصراعًا مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة.

هالاند.. ماكينة أهداف لا تتوقف

يواصل هالاند تأكيد مكانته كأحد أخطر المهاجمين في العالم بعدما أثبت مجددًا قدرته على التسجيل في المباريات الكبرى خاصة أمام منتخبات بحجم البرازيل.

ويجمع النجم النرويجي بين القوة البدنية والسرعة والتمركز المثالي داخل منطقة الجزاء ما يجعله أحد أبرز المرشحين لحصد لقب هداف البطولة في حال استمر بنفس المعدل التهديفي خلال الأدوار القادمة.

النرويج تكتب التاريخ والبرازيل تودع مبكرًا

وبهذا الفوز التاريخي نجح المنتخب النرويجي في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بينما ودعت البرازيل البطولة من دور الـ16 في واحدة من أكبر صدمات المونديال.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على التطور الكبير في الكرة النرويجية التي اعتمدت على جيل ذهبي يتصدره هالاند ليقود الفريق نحو إنجاز غير مسبوق في كأس العالم.