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هالاند يقود النرويج للتأهل لربع نهائي كأس العالم بالفوز على البرازيل 2-1
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يقود احتفالات النرويج برقصة الفايكينج..فديو

منتخب النرويج
منتخب النرويج
رباب الهواري

واصل منتخب النرويج كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في حجز مقعده بين الثمانية الكبار، إثر فوزه المثير على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

https://x.com/beINSPORTS/status/2073893964734669209/video/1?s=46

وقدم المنتخب النرويجي أداءً مميزًا أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ليحقق انتصارًا مستحقًا، ويواصل مشواره اللافت في البطولة وسط إشادة كبيرة بما يقدمه لاعبوه من مستويات فنية وروح قتالية عالية


وعقب إطلاق صافرة النهاية، عمت أجواء الفرحة لاعبي المنتخب النرويجي وجهازهم الفني، حيث احتفلوا مع الجماهير التي ساندتهم طوال المباراة بطريقة مميزة، من خلال أداء رقصة الفايكينج الشهيرة، والتي تعد واحدة من أبرز مظاهر الاحتفال الخاصة بالمنتخب خلال السنوات الأخيرة.

وتصدر النجم إيرلينج هالاند المشهد الاحتفالي، بعدما قاد زملاءه والجماهير في تنفيذ الرقصة، وسط تفاعل كبير داخل المدرجات، في لقطة عكست حجم السعادة التي يعيشها المنتخب بعد الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى الدور المقبل.

وأظهرت الجماهير النرويجية حماسًا كبيرًا، حيث شاركت اللاعبين الاحتفال ورددت الهتافات طوال الدقائق التي أعقبت نهاية اللقاء، احتفالًا بالإطاحة بمنتخب البرازيل ومواصلة الحلم نحو المنافسة على لقب كأس العالم.

ويعد هذا التأهل من أبرز إنجازات المنتخب النرويجي في النسخة الحالية من البطولة، بعدما نجح في تجاوز منافس من العيار الثقيل، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت المونديال حتى الآن.

وينتظر منتخب النرويج في الدور ربع النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا والمكسيك، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها هالاند ورفاقه إلى مواصلة النتائج الإيجابية وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

وباتت رقصة الفايكينج، التي قادها هالاند عقب المباراة، عنوانًا لفرحة الجماهير النرويجية، ورسالة تؤكد أن المنتخب يطمح إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة والثقة الكبيرة التي اكتسبها بعد إقصاء البرازيل من المنافسات

منتخب النرويج البرازيل كأس العالم اخبار الرياضة

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