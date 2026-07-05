مساعد الأهلي.. أبرز المعلومات عن البرتغالي الأقرب لقيادة الزمالك

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى مفاوضات مع البرتغالي ألكسندر سانتوس مساعد جوزيه بيسيرو لتولى مهام قيادة الفارس الأبيض في قادم الأيام.

كانت إدارة نادى الزمالك استقرت على رحيل معتمد جمال من قيادة القلعة البيضاء رغم حصده لقب الدوري الممتاز.

السيرة الذاتية

المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس يبلغ من العمر 49 عاماً بدا مسيرته كمساعد للمدرب جوزيه بيسيرو وتنقل معه بين محطات كبرى ابرازهم النادي الاهلي المصري عام 2015 ومنتخب السعودية ونادي بورتو البرتغالي .

تولى القيادة الفنية للفريق الأنجولي بترو اتلتيكو 2021-2024، وصنع معهم طفرة حقيقية محلياً وقارياً في دوري أبطال إفريقيا واخر التجارب كانت مع الصفاقسي التونسي عام 2024، وتولى تدريب الجيش الملكي المغربي في فبراير 2025.

سجل البطولات والألقاب 7 ألقاب

حقق جميع ألقابه كمدير فني رفقة بترو أتلتيكو الأنجولي، حيث هيمن على الألقاب المحلية لثلاثة مواسم متتالية

الدوري الأنجولي الممتاز: 3 مرات 2022، 2023، 2024.

كأس أنغولا: 3 مرات 2022، 2023، 2024.

كأس السوبر الأنجولي: مرة واحدة 2023.

يتميز بطريقة اللعب 1_3_2_4 هي واحدة من أكثر خطط كرة القدم شعبية وحداثة في العالم، وتعتبر الخطة المفضلة لعديد من المدربين العالميين، وكذلك المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس.

تتميز هذه الخطة بالتوازن المثالي بين الدفاع والهجوم، والقدرة على التحكم في وسط الملعب.